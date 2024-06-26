Природа Гималаев для вашей красоты
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Nard теперь доступен в России с широким ассортиментом в самых востребованных категориях
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Бальзам для лица
Deep clear cleansing balm бальзам очищающий для снятия макияжа 150 ml
2 199 ₽
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Сыворотка для ресниц
Long and glam intensive eyelash serum сыворотка для ресниц интенсивно питающая 17 ml
1 479 ₽
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Эссенция для волос
Intensive hair essence эссенция для интенсивного питания волос 100 ml
2 049 ₽
1 499 ₽
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Маска для волос
Signature Treatment Маска для всех типов волос питающая 500 мл
1 589 ₽
1 299 ₽
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Шампунь
Signature Shampoo Шампунь для всех типов волос питающий 500 мл
1 589 ₽
1 299 ₽
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Маска для волос
Water Treatment Филлер для волос восстанавливающий 250 мл
1 719 ₽
1 499 ₽
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Маска для волос
Signature Treatment Маска для всех типов волос питающая 500 мл
1 589 ₽
1 299 ₽
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Шампунь
Signature Shampoo Шампунь для всех типов волос питающий 500 мл
1 589 ₽
1 299 ₽
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Nard содержит тщательно отобранные природные ингредиенты
22 аминокислоты
12 гидролизованных протеинов
10 натуральных масел
15 растительных экстрактов
О бренде
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